Kolombiya hükümeti, uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından 1980’li yıllarda ülkeye getirilen ve zamanla kontrolsüz şekilde çoğalan su aygırlarının popülasyonunu dizginlemek amacıyla hazırlanan itlaf planını onayladı.

CNN’in aktardığı bilgilere göre, ülkenin orta kesimlerinde hızla yayılan su aygırı sürülerinin yerel halkın güvenliğini tehdit ettiği ve doğal ekosisteme ciddi zararlar verdiği saptandı. Hazırlanan yeni eylem planı kapsamında yaklaşık 80 su aygırının öldürülmesinin öngörüldüğü açıklandı.

KISIRLAŞTIRMA VE TAŞIMA YÖNTEMLERİ YETERSİZ KALDI

Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, daha önce denenen kısırlaştırma ve farklı bölgelere nakil gibi alternatiflerin hem maliyet açısından sürdürülebilir olmadığını hem de popülasyon artışını durdurmaya yetmediğini belirtti. Velez, "Bu adımı atmadığımız takdirde popülasyonu kontrol altına almamız mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

Hükümetin aldığı bu karara hayvan hakları aktivistleri ve bazı siyasiler tepki gösterdi. Senatör Andrea Padilla, mevcut durumun devletin ihmali sonucu oluştuğunu savunarak kararı eleştirdi.

ESCOBAR’IN 'MİRASI' EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Dünya üzerinde Afrika kıtası dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olan Kolombiya’daki süreç, Pablo Escobar’ın özel çiftliği Hacienda Napoles’e dört su aygırı getirmesiyle başladı. Yıllar içinde nehir sistemlerine yayılan bu hayvanların sayısının 170’e ulaştığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, istilacı tür olarak kabul edilen su aygırlarının tarım arazilerine zarar verdiğini ve yerel türlerin yaşam alanlarını kısıtladığını belirtirken; bazı yerel bölgelerde bu hayvanların turizm açısından bir çekim merkezi haline geldiği de kaydediliyor.

Süreçle ilgili teknik detayların ve itlafın uygulama takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.