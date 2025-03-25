Türk şirketlerinin İn­giltere’deki yatırımları devam ediyor. Koç Grubu’ndan Sabancı Holding’e, Yıldız Hol­ding’den Ciner Grubu’na ka­dar Türkiye’nin ekonomisine yön veren şirketlerin son zamanlardaki yatırım durağı olan Birleşik Krallık’a şimdi de spor dünyasının ünlü isimlerin­den biri dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ BAŞKANI, MANCHESTER'DEKİ EDBRO'YU BÜNYESİNE KATTI

Beşiktaş Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan ve 2012-2019 yıllarında da başkanlık görevi yapan Fikret Orman, İngiltere’nin asırlık şirketlerinden birini aldı. Fikret Orman’ın Orsan Gru­bu, Manchester kentinde bulunan Bolton merkezli Edbro Hydraulics’i bünyesine dahil etti.

Dünya gazetesindeki köşesinde satışı kaleme alan Kerim Ülker, satış fiyatı hakkında bilgi verilmediğini belirtti. İngiliz Edbro’nun sektöründe öncü marka­lardan biri olduğu ve Edbro CEO’su Gordon Macdo­nald satın almayla ilgili şunları söylediği belirtildi:

'ORSAN VE EDBRO ARASINDA ÖNEMLİ SİNERJİ VAR'

“Orsan ile Edbro arasın­da önemli sinerjiler var. Yolda kullanılan teleskopik devril­me silindirlerimiz ve destek­leyici hidrolik sistemlerimiz, Orsan’ın mevcut ürün portfö­yünü tamamlayacak ve müş­terilere daha fazla seçenek ve gelişmiş tedarikçi entegras­yonu sağlayacak.”

Orsan Endüstri’nin sahibi Fikret Or­man ise şöyle konuştu:

“Büyüme stratejimizi ve ağır vasıta sektöründe kü­resel bir oyuncu olma yolun­da attığımız adımları destek­lemek amacıyla son satın al­mamız olarak tanınmış marka Edbro’yu Orsan Grubu’na kat­maktan mutluluk duyuyoruz.”

2023'TE 26.3 MİLYON STERLİN CİRO YAPTI

1909’da Edwards Brothers adıyla kurulan Edbro, kara­yolu damperli kamyon paza­rı ve diğer arazi uygulamaları için hidrolik silindir üreten Avrupa’nın en önemli üre­ticilerinden biri olarak tanınıyor. Araçlar için devrilme gövdesi ve teleskopik silin­dirler dahil olmak üzere top­lamda 53 uluslararası paten­te sahip şirket, Bolton’daki 30 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Bu tesiste 150’ye yakın çalışanı olan Edbro, 2023'ü 26,3 milyon sterlin yani bu­günkü kurla 1.3 milyar liralık ciro ile tamamladı.

ÇORLU FABRİKASI DÜNYAYA ÜRETİYOR

İngiliz Edbro’yu satın alan Orsan, 1970’li yılların başında merhum Abdülkadir Orman ta­rafından Türk sanayisine ma­kine parçaları üretmek için kuruldu. 90’lı yıllarda dünya pazarında fren ekipmanları alanında önemli üreticilerle or­taklık yapan Orsan, 2007'de Çorlu fabrikasının temelini atarak üretimini İstanbul’dan Çorlu’daki yeni fabrikasına ta­şıdı.

22 bin metrekarelik alanda üretim yapan Çorlu tesisinde fren körükleri imalatına ek olarak faaliyet alanı olan fren hava tanklarını da ekleyerek ürün yelpazesini genişleten şirket, üretiminin yüzde 50’sini dün­yanın değişik coğrafyalarına ihraç ediyor. Şir­ketin bulunduğu şehrin futbol takımı olan Bolton Wanderers ile Beşiktaş, 2005'deki UEFA Avrupa Ligi Maçında karşı karşıya gelmişti ve 1-1 beraber­likle sonuçlanmıştı.