Türk şirketlerinin İngiltere’deki yatırımları devam ediyor. Koç Grubu’ndan Sabancı Holding’e, Yıldız Holding’den Ciner Grubu’na kadar Türkiye’nin ekonomisine yön veren şirketlerin son zamanlardaki yatırım durağı olan Birleşik Krallık’a şimdi de spor dünyasının ünlü isimlerinden biri dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'IN ESKİ BAŞKANI, MANCHESTER'DEKİ EDBRO'YU BÜNYESİNE KATTI
Beşiktaş Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan ve 2012-2019 yıllarında da başkanlık görevi yapan Fikret Orman, İngiltere’nin asırlık şirketlerinden birini aldı. Fikret Orman’ın Orsan Grubu, Manchester kentinde bulunan Bolton merkezli Edbro Hydraulics’i bünyesine dahil etti.
Dünya gazetesindeki köşesinde satışı kaleme alan Kerim Ülker, satış fiyatı hakkında bilgi verilmediğini belirtti. İngiliz Edbro’nun sektöründe öncü markalardan biri olduğu ve Edbro CEO’su Gordon Macdonald satın almayla ilgili şunları söylediği belirtildi:
'ORSAN VE EDBRO ARASINDA ÖNEMLİ SİNERJİ VAR'
“Orsan ile Edbro arasında önemli sinerjiler var. Yolda kullanılan teleskopik devrilme silindirlerimiz ve destekleyici hidrolik sistemlerimiz, Orsan’ın mevcut ürün portföyünü tamamlayacak ve müşterilere daha fazla seçenek ve gelişmiş tedarikçi entegrasyonu sağlayacak.”
Orsan Endüstri’nin sahibi Fikret Orman ise şöyle konuştu:
“Büyüme stratejimizi ve ağır vasıta sektöründe küresel bir oyuncu olma yolunda attığımız adımları desteklemek amacıyla son satın almamız olarak tanınmış marka Edbro’yu Orsan Grubu’na katmaktan mutluluk duyuyoruz.”
2023'TE 26.3 MİLYON STERLİN CİRO YAPTI
1909’da Edwards Brothers adıyla kurulan Edbro, karayolu damperli kamyon pazarı ve diğer arazi uygulamaları için hidrolik silindir üreten Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Araçlar için devrilme gövdesi ve teleskopik silindirler dahil olmak üzere toplamda 53 uluslararası patente sahip şirket, Bolton’daki 30 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Bu tesiste 150’ye yakın çalışanı olan Edbro, 2023'ü 26,3 milyon sterlin yani bugünkü kurla 1.3 milyar liralık ciro ile tamamladı.
ÇORLU FABRİKASI DÜNYAYA ÜRETİYOR
İngiliz Edbro’yu satın alan Orsan, 1970’li yılların başında merhum Abdülkadir Orman tarafından Türk sanayisine makine parçaları üretmek için kuruldu. 90’lı yıllarda dünya pazarında fren ekipmanları alanında önemli üreticilerle ortaklık yapan Orsan, 2007'de Çorlu fabrikasının temelini atarak üretimini İstanbul’dan Çorlu’daki yeni fabrikasına taşıdı.
22 bin metrekarelik alanda üretim yapan Çorlu tesisinde fren körükleri imalatına ek olarak faaliyet alanı olan fren hava tanklarını da ekleyerek ürün yelpazesini genişleten şirket, üretiminin yüzde 50’sini dünyanın değişik coğrafyalarına ihraç ediyor. Şirketin bulunduğu şehrin futbol takımı olan Bolton Wanderers ile Beşiktaş, 2005'deki UEFA Avrupa Ligi Maçında karşı karşıya gelmişti ve 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.