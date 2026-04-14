Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, aile içi husumet kanlı bitti. 12 yıl önce eşinden boşanan Bülent O., iddiaya göre alkol aldıktan sonra teyzesi Kadriye Ok’u arayarak, dayısı ve aynı zamanda eski kayınpederi olan İsmail Ok’u öldüreceğini beyan etti.

CİNAYETİ TELEFONLA HABER VERDİ

Teyze Kadriye Ok, aldığı tehdit telefonu üzerine hemen kardeşi İsmail Ok’u arayarak durumu bildirdi ve dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Telefonla uykusundan uyanan İsmail Ok, kontrol amacıyla yatak odasından çıkarak evin antre bölümüne geçti.

KAPIYA 24 EL ATEŞ ETTİ

Bu esnada müstakil evin önüne gelen Bülent O., kapalı olan dış kapıya tabancayla kurşun yağdırdı. Şüphelinin silahından çıkan 24 mermiden biri, o sırada antrede bulunan İsmail Ok’un başına isabet etti. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan eşi Saime Ok durumu acil servis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı İsmail Ok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Bülent O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

1,5 ŞARJÖR BOŞALTMIŞ

Olayın tanığı Saime Ok, görümcesinden gelen uyarı telefonu sonrası eşinin sadece lambayı yakmak için antreye çıktığını ve o an silah seslerinin yükseldiğini anlattı. Maktulün yeğeni Hüseyin Doğan ise saldırganın yaklaşık 1,5 şarjör mermi kullandığını ifade etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.