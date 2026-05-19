Antalya, Kepez'de bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali'ne davetli olarak katılan bölgenin tanınan siyasi isimlerinden eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, etkinlik alanındaki develerden birinin üzerine çıktı.
DEVEDEN DÜŞME ANI KAMERADA
Deve üzerinde ayağa kalkarak alanı dolduran vatandaşlara seslenmek ve selamla konuşması yapmak isteyen Ayanoğlu, hayvanın ani bir hareketi üzerine sendelemeye başladı. Devenin üzerinde bir süre dengede kalmaya çalışan eski başkan, başarılı olamayarak metrelerce yükseklikten aşağıya doğru hızla düşmeye başladı.
İMDADINA DAMADI KOŞTU
Kayınpederinin deveden dengesini kaybettiğini ilk andan itibaren fark eden damat Osman Kozanoğlu sahneye çıktı. Saniyeler içinde pozisyon alan Kozanoğlu, deveden hızla aşağı düşen Hüseyin Ayanoğlu'nu havada yakalamayı başardı. Görüntülerin internete düşmesiyle birlikte olay, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi.