DOĞAL UÇUCU YAĞLAR

Kimyasal sinek ilaçlarına veda edip kendi spreyinizi saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Sineklerin hiç tahammül edemediği lavanta, okaliptüs, limon otu (lemongrass), nane veya çay ağacı yağlarından evinizde olanları seçin; boş bir sprey şişesine yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı beyaz sirke ve bu yağlardan toplam 20-30 damla ekleyip çalkalayın. Bu karışımı tül perdelerinize, kapı eşiklerine ve pencere önlerine sıktığınızda, rüzgar estikçe eve hem huzur veren bir koku yayılacak hem de sineklere karşı görünmez bir kalkan oluşacaktır.