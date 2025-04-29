İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Yaratıcılık ve Girişimcilik" etkinliğinde, Amerikan F-35 uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama malzemesinin üreticisi Türk mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı konuk oldu.

Kırlıkovalı, 46 yıl önce yerleştiği ABD'deki girişimcilik hikayesini ve 33 yaşında kurduğu şirketin yolculuğunu anlattı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kırlıkovalı, 1988'de Northrop Grumman firmasından aldıkları davet üzerine ihaleye girdiklerini aktardı.

"BU OLMAZ DİYİP SALONU TERK ETTİLER"

Kırlıkovalı, aralarında Shell ve DuPont gibi firmaların olduğu şirketlerin ihaleye ekipleriyle katıldığını, kendisinin ise yalnız gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pentagon şunu istiyor, çelik kadar kuvvetli bir malzeme ama bükebileceksiniz. Diğer şirketlerin yöneticileri kahve molasında 'Bu saçmalık, bu ikisi birbiriyle çelişen istekler. Bu olmaz' diyorlardı. Dört-beş kişilik ekipler ihaleyi terk etti. Salona girdim, sandalyelerin bir kısmı boşalmıştı. O gün o dakikada kafamda şimşekler çaktı, ben bunu yaparım. İngiltere'deki master eğitimim sırasında bir derste kauçuk elastikiyeti dersi almıştım. Bunu kullanarak, onu yapabileceğimi düşündüm. 6 ay boyunca çok sıkı çalıştık, testler yaptık. 6 ay sonunda hazırladığımız malzemeleri gizli zarfla teslim ettik. Üçüncü yılın sonunda testleri geçen zarftaki malzeme bizim malzeme oldu."

Kırlıkovalı, gençlere tavsiyeler vererek, "Genç arkadaşlara mesajlarım şunlar; eğer ben orada 'Bunlar çok büyük, milyar dolarlık firmalar ben onlarla yarışamam.' deseydim burada olmazdım, yani hayatta size zor projeler verebilirler ama çalışırsınız, öğrenirsiniz o konuda en iyisi olursunuz. Biraz da risk alırsınız. Ben orada risk aldım. Öz güven de önemli. 'Ben bunu yaparım' dedim." ifadelerini kullandı.

"B-2 VE F-35'TE TEK TEDARİKÇİYİZ"

Başarının, kendilerine Lockheed Martin firmasının F-35 uçaklarındaki başarısının yolunu açtığını belirten Kırlıkovalı, "Orada çok değişik bir malzeme istiyorlardı. Uçağı radara görünmez yapan bir polimer istiyorlardı. Dedim 'Ben bunu da yaparım.' Çünkü temel bilimler olarak prensipleri kafamda. 6-7 ay güzel bir çalışma yaptık. Yine bir prototip malzeme çıkardık. O da bütün testleri geçti. Şimdi bu iki uçakta B-2 ve F-35'te tek tedarikçiyiz. B-2'de 30 yılı geçtik, F-35'te de 2006'dan beri yani 19 senedir tek tedarikçiyiz." değerlendirmesini yaptı.

İnovasyon ve yaratıcılığın öğrenilebilen bir yeti olduğuna dikkati çeken Kırlıkovalı, yaratıcılığın öğretilebilir bir yeti olduğunu ifade etti.

Kırlıkovalı, "Bizlere iyi öğretilememiş ki yapamıyoruz. Hepiniz girişimci olabilirsiniz, yaratıcı olabilirsiniz. Bir şey yarattınız diyelim. Girişimcilikle onu taçlandırmazsanız o yaratıcılık rafta durur. Tozlanır, gider ama o yaratıcılığı girişimcilikle pazarlarsanız ve satışı böyle yaparsanız o size refah getirir." görüşlerini aktardı.

Kırlıkovalı, refahın katma değerden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değer yaratıcılıktan geçer, yaratıcılık da girişimcilikten geçer yani bunları bu sırada yapmadıkça refah olmaz. Yaratacaksınız, onu AR-GE ile destekleyeceksiniz, testlerini yapacaksınız. Seri üretime geçip satacaksınız, o zaman refah gelir. Yalnız katma değer de olacak. Herkesin yaptığını siz de yaparsanız katma değer olmaz."

Etkinlikte, İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Elgörmüş de Kırlıkovalı'ya plaket takdim etti.