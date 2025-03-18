Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve Samsunspor'a karşı çok kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'de kulüp efsanelerinden Volkan Demirel durum değerlendirmesi yaptı.

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerde sözleşmesinin sonuna gelen 2 futbolcu için kritik yorumlar yaptı.

'DEVAM EDİLMEMELİ'

Fenerbahçe'nin kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in uzun soluklu yarışta düşüş yaşadığını beliren Demirel "Dzeko ve Tadic takıma yardımcı olmak için oturacak, bu seneki durumu bildikleri için hocaya yardım edecek, kulübede takıma destek verecek, ihtiyaç olduğunda sahaya girecek..

Samsunspor maçında Fenerbahçe çok yan ortası yaptı. Mesela diri bir Dzeko, son 15-20 dakikada giren bir Dzeko, bir tane gol çıkarabilir. Uzatmalarla 98 dakika oynandı maç, 98 dakika sahada kalan Dzeko'nun orta geldiğinde artık yükselecek dermanı kalmaz. Belki o anlamda Fenerbahçe faydalanabilir." dedi.

İki ismin üzerine takım kurulamayacağını ifade eden Volkan Demirel "Dzeko ve Tadic, dünya futbolunda sözü geçen oyuncular ama takım bunun üzerine kurulacaksa olmaz. Tamamlayıcı oyuncu olarak bunu kabul ederek... Belki Tadic, 'Ben, Ajax'ta oynayacağım yine 10 numara olarak.' diyecek. Ona bir şey diyemem ama Tadic ve Dzeko'nun etrafını dolduracaksınız bence olmaz." diye konuştu.