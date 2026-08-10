Kendi adını taşıyan YouTube hesabında "Terim Deneyimi" adıyla yayınladığı video serisinde gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiğe yeni bir boyut kazandırdı.

Açıklamaları sırasında daha önceki ikonik çıkışında olduğu gibi yine eliyle yeri gösteren tecrübeli teknik adam, isim vermeden doğrudan Hacıosmanoğlu'nu hedef alan şu ifadeleri kullandı:

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım."

DÜNYA KUPASI POLEMİĞİYLE BAŞLADI

İki isim arasındaki kriz, Dünya Kupası sürecinde A Milli Takım'a yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından patlak vermişti. Karşılıklı söz düellosuna dönüşen tartışmada Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Terim, gerginliği tırmandırmamak adına konuları kestirip atmıştı.

Terim daha önceki açıklamasında, "Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları" diyerek yine eliyle yeri işaret etmişti.

Deneyimli çalıştırıcının son videosunda aynı hareketi tekrarlayarak "makam" vurgusu yapması, Türk futbol kamuoyunda Hacıosmanoğlu'na verilen yeni ve doğrudan bir cevap olarak yorumlandı.