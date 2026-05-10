Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Fenerbahçe şok üstüne şok yaşıyor. UEFA, sarı-lacivertlilere 15 milyon Euro ceza kestiğini haziranın ilk haftasında resmen açıklayacak. Gerekçeler de şunlar; Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Jose Mourinho'nun kontratları...



UEFA, 'çift sözleşmeyi' FFP'ye aykırı buldu. TFF'ye sunulan Kerem'in kontratında ücret 1.907 TL ya da asgari ücret gibi sembolik bir rakam. Ancak milli futbolcu, Hakan Safi'nin holdinginden yılda 7-8.75 milyon Euro ödeme alıyor. UEFA da bunu kurallara aykırı buldu.



BU DURUMDA TRANSFER BİLE BÜYÜK BAŞARI



UEFA'nın ceza vermesinin gerekçeleri arasında transfer limitlerini aşma ve mali raporlamada eksiklik iddiaları da var. Sarı-lacivertlilerde resmi rakamlara göre toplam borç 27 milyar 293 milyon TL. Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde 8 milyar TL vergi borcu çıkardı. Bir de üstüne 15 milyon Euro'luk (800 milyon TL) ceza da moralleri hayli bozdu. Yeni yönetimi çok zorlu günler bekliyor. Seçimden sonra ağır bir borç yükü ile karşı karşıya kalacaklar. Bu şartlar altında transfer yapmaları büyük başarı olacak.





YENİ YÖNETİMİ KARA GÜNLER BEKLİYOR



Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde şu ana kadar resmen iki aday bulunuyor. Kulübün 20 yıla yakın süre başkanlığını yapmış olan Aziz Yıldırım'ın karşısına, Ali Koç döneminde Fenerbahçe yönetiminde bulunan Hakan Safi çıkacak.



İki aday da seçimlerin erkene alınması için çağrıda bulunurken, Fenerbahçe yönetimi bu çağrıya önümüzdeki günlerde yanıt verecek.