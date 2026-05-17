Geçen günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen ancak başkanlık seçimi nedeniyle transferi askıya alınan Andrew Robertson, Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, Liverpool'da oynayan İskoç sol bekin transferinde somut adımlar kaydetti. Yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın yer aldığı görüşmede taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

YENİ YÖNETİME SUNULACAK

Haberde; sezon sonunda 9 yıldır formasını giydiği Liverpool'dan serbest kalacak olan Robertson'ın da Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. Yeni yönetime sunulacak olan raporda 32 yaşındaki savunmacının da yer alacağı kaydedildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Robertson, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon euro...