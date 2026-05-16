Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki seçim öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bir bir teknik direktör ve yıldız futbolcu hamleleriyle ilgili çalışmalarını yaparken, Portekiz basınında çarpıcı bir haber yer aldı.

Portekiz'in saygın spor gazetesi A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, şimdilerde Al-Nassr ile yol ayrımına yaklaşan eski teknik direktörü Jorge Jesus ile yeniden masaya oturdu.

Suudi ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli teknik direktörün, Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın ilk hedefi olduğu ifade edildi.

REKOR RAKAM MASADA

Yıldırım'ın, 71 yaşındaki teknik direktöre yıllık 15 milyon euro ve üzerinde rekor bir rakamı sunduğu ifade edildi. İmzaların atılması halinde bu rakam; hem Jesus'un hem de Süper Lig tarihinin en yüksek teknik direktör maaşı olacak.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de görev aldığı 2022-23 sezonunu Süper Lig'de 2. sırada bitirmiş ve Türkiye Kupası'nı da kulübün müzesine kazandırmıştı.