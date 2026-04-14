Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0'la deviren ve lider Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla umutları yeniden ateşlenen Fenerbahçe'de tarihi bir karar alındı. Sarı-Lacivertlilerde 11 yıllık hasreti dindirmek için camia kenetlendi... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, kulübün önde gelen isimlerinin de desteğiyle gelecek maçlarda 5'te 5 yapılması halinde takıma 10 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bitime 5 hafta kala puan farkının 2'ye düşmesi, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kazanması halinde 11 yıllık şampiyon hasretini dindirmesinin önünü açtı. Tüm motivasyonu şampiyonluğa çevrilen Sarı-Lacivertlilerde başkan Sadettin Saran da takıma eşi benzeri görülmemiş bir prim ödemesi için kolları sıvadı.

TAKIMA BİZZAT AÇIKLAYACAK

Habere göre kurmaylarına bugün itibarıyla oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi talimatını veren Saran, camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle 5'te 5 galibiyet için 10 milyon euroluk prim verme kararı aldı. Saran'ın, oyunculara bu prim kararını bizzat kendisinin açıklayacağı belirtildi.