Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde 28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda, üyelerin oylarıyla Suat Açıkbaş dernek başkanlığına seçildi. Derneğin kurucusu ve eski başkanı Metin Doğan da kurula katıldı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada "Yeni yönetim, derneğin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, üyeler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi ve faaliyetleri daha etkin bir şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilirlik temel öncelikler arasında yer almaktadır. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, yeni dönemde de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değerlerine bağlı kalarak, üyeleriyle birlikte hareket eden güçlü bir yapı olmayı sürdürecektir. Bu kapsamda, Fenerbahçemize katkı sağlamak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Genel kurul sürecine katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, Sayın Suat Açıkbaş ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.