Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro güçlendirme çalışlarına şimdiden başladı. İki ezeli rakip, forvet transferinde karşı karşıya geldi.

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferinde karşı karşıya. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kosovalı santrforu transfer etmek istemiş ancak Mallorca'nın oyuncusunu bırakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisini arayarak sarı kırmızılı ekibe transfer olmasını istedi. Yaşanan gelişmenin ardından iki ezeli rakip Muriqi transferinde vites yükseltti. Fenerbahçe ile Galatasaray 2019-2020 sezonu öncesi de Vedat Muriqi transferi için karşı karşıya gelmiş ve oyuncu sarı lacivertli takıma transfer olmuştu.

TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

Muriqi, devre arasında yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalim vardı ama kulübümden izin çıkmadı. Kulüp satmak isteseydi olurdu, olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca'da attığı 22 gol kaydetti. Kosovalı yıldız, kaydettiği 57 golle kulüp tarihinin en golcü ismi konumunda.