Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı final maçında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit takımları, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi. 141 dakika süren karşılaşmanın setleri; 22-25, 17-25, 25-22 ve 31-33 tamamlandı.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde VakıfBank ile karşılaşacak.

Dev karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Dynavit, 2-0 öne geçti. Fenerbahçe Medicana, 3. seti alarak durumu 2-1'e taşıdı. 33-31 biten Maçın 4. seti uzun süre unutulmayacak nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Fenerbahçe Medicana, 5 kez set sayısı şansını değerlendiremedi. Eczacıbaşı Dynavit ise 4. maç sayısını alarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Karşılaşma, Eczacıbaşı Dynavit'in peş peşe bulduğu üç sayıyla başladı. Vargas'ın servislerle aldığı sayılara blok sayılarıyla karşılık veren turuncu-beyazlı ekip, setin ortasına 3 sayılık avantajla girdi: 9-12. Vargas'ın smaç sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Medicana, 20-20'de skora eşitlik getirdi. Son bölümde manşet hatası yapan sarı-lacivertliler karşısında Eczacıbaşı Dynavit, iyi servis atarak seti 25-22 aldı ve 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit'in iyi hücumlarına karşın Fenerbahçe Medicana, serviste çok fazla hata yaptı. Ebrar Karakurt'un etkili servisleriyle Eczacıbaşı Dynavit 5 sayılık üstünlük yakaladı: 10-15. Fenerbahçe'nin hücumda bloklara takılmasıyla Eczacıbaşı Dynavit, farkı açmaya başladı ve seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Fenerbahçe Medicana, etkili smaç hücumlarıyla setin ortasına 12-10 üstün girdi. Üçlü hücum turunu iyi değerlendiren Eczacıbaşı Dynavit, blok sayılarıyla 16-15 öne geçti. Eda Erdem'in blok sayıları ve etkili servisleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Medicana, seti 25-22 aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Son sette Fenerbahçe Medicana, 3 sayılık farkı koruyamadı ve Stysiak'ın servisleri sırasında Eczacıbaşı Dynavit skorda eşitliği sağladı: 7-7. Karşılıklı sayılarla devam eden setin ilerleyen bölümlerinde Vargas'ın etkili servisiyle sarı-lacivertliler, farkı 4'e çıkardı: 18-14. Sergilediği etkili oyunla Eczacıbaşı Dynavit, 4 sayılık seriyle skorda eşitliği sağladı: 18-18. Karşılıklı hataların yapıldığı setin son bölümünde skorda eşitlik bozulmadı: 22-22. Uzayan sette Eczacıbaşı Dynavit, blok sayısıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristiana (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Korneluk)

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Smrek, Plummer, Maglio)

Setler: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33

Süre: 141 dakika (32, 29, 37, 43)