Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, toplamda 74 puan toplayarak sezonu 2. sırada tamamladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılacak olacak Sarı-Lacivertlilerin Avrupa'daki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İLK MAÇ 21-22 TEMMUZ'DA

Devler Ligi'ne hasret kalan Fenerbahçe, ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Muhtemel rakipler ise şöyle:

2. ELEME TURU

- Gornik Zabrze - J. Bialystok - Rakow (Polonya Ligi 2.'si hangi takım olursa)

- Hearts 

- Sturm Graz

3. ELEME TURU VE PLAY-OFF

- Sporting

- Lyon - Lille - Rennes

- Bodo Glimt

- Olympiakos

- Union SG

- Sparta Prag

- Twente.