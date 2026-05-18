Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, toplamda 74 puan toplayarak sezonu 2. sırada tamamladı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılacak olacak Sarı-Lacivertlilerin Avrupa'daki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İLK MAÇ 21-22 TEMMUZ'DA
Devler Ligi'ne hasret kalan Fenerbahçe, ilk maçını 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Muhtemel rakipler ise şöyle:
2. ELEME TURU
- Gornik Zabrze - J. Bialystok - Rakow (Polonya Ligi 2.'si hangi takım olursa)
- Hearts
- Sturm Graz
3. ELEME TURU VE PLAY-OFF
- Sporting
- Lyon - Lille - Rennes
- Bodo Glimt
- Olympiakos
- Union SG
- Sparta Prag
- Twente.