Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi, birçok değişikliğin de fitilini ateşleyecek. Özellikle takım içinde yaşanacak ayrılıklar seçimle bağlantılı olacak. Sarı lacivertli kulüpteki yönetim değişimi, kadroda büyük bir revizyonu beraberinde getirecek. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi’nin yeni sezon planlamasında yer almayan isimler bavullarını toplamaya başladı. İlk sırada Çağlar Söyüncü var. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’dan da ciddi talipleri olan milli stoperin teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

