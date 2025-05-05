Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi. Sarı-lacivertli ekipte, maç sırasında yönetime yoğun tepki sesleri yükseldi.

MAÇ SONU TEPKİ ARTTI

Fenerbahçeli tribünler, Beşiktaş'ın attığı golün ardından "Yönetim istifa", "Ali Koç istifa" ve "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratları yaptı. Deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftar da Fenerbahçeli taraftarların istifa çağrısına destek verdi.

Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu derbinin ardından taraftarların öfkesi daha da büyüdü. Maç sonunda Ülker Stadı'nın çevresinde toplanan taraftarlar, yönetime yaptığı istifa çağrısını yineledi. Stadyum çevresindeki taraftara sosyal medyada da destek geldi.

İMZA KAMPANYASI UFUKTA

Söz konusu durumun ardından Fenerbahçe'de muhalefet harekete geçti. Divan Kurulu Üyeleri olağanüstü kongre için imza süreci başlatma kararı aldı. Maç sırasında "Kombineleri iptal etsene" tezahüratında bulunan dernek üyelerinin büyük bölümü ise Fenerbahçe'de değişimi destekleme yönünde karar kıldı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçime gidebilmesi için yaklaşık 60 bin üyenin 5'te 1'ine tekabül eden 12 bin civarında imza toplanması gerekiyor. Sarı-lacivertli üyeler, Eyüpspor maçı öncesi stat yakınlarında noter ve imza organizasyonu yapmayı planlıyor.

Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığı da söz konusuyken Fenerbahçe'de olağanüstü seçimin ilk ateşi yakıldı. Aynı zamanda Aziz Yıldırım döneminde yönetimde yer alan Mahmut Uslu da adaylık konusunda yeşil ışık yakan isimlerden oldu.