Fitness içerikleri ve motivasyon videolarıyla bilinen "Kadir Hoca" lakaplı Kadir Özkaraaslan ile ilgili yeni gelişme var. Geçen ay "halkı kin ve nefrete tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Özkaraaslan, tahliye edildi. Fenomenin tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi'nden salıverildiği öğrenildi. NE OLMUŞTU? Özkaraaslan hakkında birkaç ay önce YouTube'da yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videodaki ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özkaraaslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından "halkı kin ve nefrete tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 'TESTO TAYLAN' DA TAHLİYE OLMUŞTU Öte yandan, 'Testo Taylan' olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız da benzer suçlamalarla tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

