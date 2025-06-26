A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, ikinci haftadaki üçüncü maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
- SALON: Arena Burgas
- HAKEMLER: Wael Kandil (Mısır) Andrea Puecher (İtalya)
- TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L) (Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)
- SLOVENYA: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L)
- SETLER: 11-25, 22-25, 21-25
- SÜRE: 1 saat 15 dakika