Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1 yarışları, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Dev yarış gelecek sezondan itibaren beş yıl boyunca İstanbul Park Pisti'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamayla Formula 1'in Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusunu yaptı.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.

"2027 yılından itibaren Formula 1'in yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında 5 dönem boyunca seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır."

FORMULA 1 ARACIYLA İSTANBUL TURU

Resmi açıklamanın yapılmasının ardından Red Bull’un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Tsunoda, Galataport’tan Galataport'tan yola çıkıp, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaştı.

'ŞİMDİDEN YOĞUN HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Devletimizin desteği ve yoğun çabalar sayesinde Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin geri dönüşünü güvence altına almış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile ilgili tüm bakanlıklara, verdikleri kıymetli destek için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'ye de içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

2027 yılında düzenlenmesi planlanan yarış için hazırlıklar şimdiden yoğun bir şekilde başladı. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek, Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır, tribünleri dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmak için durmaksızın çalışacağız."

EN BAŞARILI PİLOT MASSA

Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 9 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl podyumun zirvesine çıktı. Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 2, Raikkonen, Button, Vettel ve Bottas ise birer kez Türkiye'den kupayla ayrıldı.

HAMILTON 2020'DE ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETTİ

Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Mercedes koltuğunda otururken İstanbul'da galip geldiği 2020'deki yarışta şampiyonluğunu ilan etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da elde eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in F1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan pilotu rekoruna da ortak oldu. İstanbul'da 2010'da ise McLaren ile kazanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde iki kez zafere ulaştı.

İLK YARIŞI RAIKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren-Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

11 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Türkiye, 2005-2011 yılları arasında dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında yine takvimde yer almıştı. Ülkemiz aynı zamanda 2003-2010 ve 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında olmak üzere 10 kez de WRC yarışına ev sahipliği yaptı.

İstanbul Park'ın teknik özellikleri şu şekilde;

Pist uzunluğu: 5.338 m

Viraj sayısı: 14

En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)

Genişlik: 14.5–21.5 m

Yön: Saat yönünün tersi

Maksimum eğim: yüzde 8.145

Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s