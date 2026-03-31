Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile elde edilen deliller arasında çelişkiler bulundu. Yıldızhan, katil zanlısının ailesiyle yakın ilişkisi olduğunu belirterek, “Çocuklarımın kirvesi, köylüm” ifadelerini kullandı. Telefon görüşmelerini kabul eden Yıldızhan, kimseyi saklamadığını ve kaçmasına yardım etmediğini savundu.

KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcılık tespitlerine göre Yıldızhan’ın, zanlının kaçırıldığı sırada olaya karışan kişilerle defalarca görüştüğü belirlendi. Bu görüşmelerden birinin 8 dakika sürdüğü ve olayın kritik anında gerçekleştiği kaydedildi. Söz konusu görüşmenin “hal hatır sorma” şeklinde açıklanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilirken, Yıldızhan’ın otelleri ve çevresel imkanlarının da kaçırma sürecinde etkili olabileceği ifade edildi.

'ORGANİZASYONUN PARÇASI'

Savcılık, Yıldızhan’ın telefon görüşmelerinin içeriğini çarpıttığını ve failin kaçırılması organizasyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bu gerekçeler doğrultusunda Yıldızhan tutuklanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

'ALAATTİN'DEN HABER VAR MI?'

Yıldızhan telefon trafiği için zanlının amcasının kendisini aradığını belirterek, “Metin Kadayıfçıoğlu bana Alaattin’in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de, 'İnşallah önemli bir şey yoktur' dedim. Daha sonra olayın ne olduğunu öğrenmek için birkaç kez Metin’i aradım. Sonrasında Metin’e, Whatsapp ya da SMS atarak ‘Alaattin’den haber var mı’ diye sordum” dediği öğrenildi.