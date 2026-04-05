Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torunoğulları, maça gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Beşiktaş'ı mücadelesi sebebiyle tebrik eden Ertan Torunoğulları, "Futbol kuralları içinde centilmence bir maç oldu. Skoru daha önceden de alabilirdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı. Ama futbol bu. Bazen 30. saniyede pozisyon oluyor, bazen uzatmada oluyor. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Biz ilk gün söylediğimiz gibi takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'RAKİP TAKIM, İSMİNİ VERMİYORUM...'

Türk futbolunu germek istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini dile getiren Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Rakip takım, ismini vermiyorum ama hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız."