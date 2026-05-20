Mauro İcardi ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Galatasaray diğer taraftan da alternatif isimler için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi: Vedat Muriqi… Mallorca formasıyla harika bir sezon geçiren Kosovalı yıldız, Okan Buruk’un gözdesi.

ASLAN İSTEDİ FENER’E GİTTİ

Tecrübeli hoca, Rizespor’da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Kariyerinde Fenerbahçe, Lazio ve Mallorca formaları giyen Vedat’ın, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. 2018-2019’da Buruk’un çalıştırdığı Rize’de 30 maçta 16 gol ve 7 asistle oynayan Muriqi, Galatasaray’ın da gündemine gelmiş ancak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.