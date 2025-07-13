Victor Osimhen'i renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, on numara takviyesi için de kollarını sıvadı.

Sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

İTALYAN EKİBİNİN KAPISINI ÇALDI

ESPN'in haberine göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Lucas Beltran için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları için pazarlığa başladığı haberin detaylarında aktarıldı.

Söz konusu haberde İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı da ifade edildi. Fiorentina'nın Beltran için beklentisi ise 12 milyon Euro. Arjantin temsilcisi River Plate'in de istediği 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Ayrıca Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için Galatasaray'a sıcak olduğu da iddia edildi.