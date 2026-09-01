Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.