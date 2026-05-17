Galatasaray, ara transfer döneminde Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6 milyon 500 bin avro bedelle transfer ettiği Renato Nhaga sözcü.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. Gine-Bissau’da doğan 19 yaşındaki genç yetenek ilk şampiyonluğunu Galatasaray’da kazandı. Sarı kırmızılılarda çok mutlu olduğunu söyleyen Nhaga taraftarın ilgisinden dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

İşte Nhaga’nın açıklamaları:

- Öncelikle şampiyonluk için tebrikler. Şampiyonluk hakkında duygularını alabilir miyiz?

- Çok mutluyum. Bu benim ilk şampiyonluğum, ilk profesyonelliğim, aynı zamanda Galatasaray’daki ilk yılım. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum.

- Galatasaray’dan teklif aldığında ilk ne hissetti veya Galatasaray’la ilgili bir bilgiye sahip miydi?

- Çok mutlu oldum tabii ki de. Bana söylediler Galatasaray’ın benimle ilgilendiğini, ondan dolayı çok gurur duydum ve çok mutluydum. Aynı zamanda Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu, Avrupa’da başarıları olduğunu duydum.

- Süper Lig’den herhangi bir takım size teklif etti mi? Trabzonspor’un da kendisine bir teklif yaptığını biliyoruz.

- Eğer ligdeki başka bir takım teklifi varsa bilmiyorum, bu bana iletilmedi. Sadece Trabzonspor’la Galatasaray’ın teklif yaptığını biliyorum. Ben Galatasaray’ı seçtim.

. Galatasaray taraftarı seni küçük kardeşi gibi görüyor. Kendisi hakkında yapılan paylaşımlar hakkında neler düşünüyor?

- Görüyorum, çok komikler. Aynı zamanda onların destekleri için de çok mutluyum. Onların destekleri de ilerlemem için çok büyük bir motivasyon.

- Maçta top her ayağına geldiğinde tribünlerden bir alkış sesi geliyor. Bazı kesimler bunu saygısızlık olarak görüyor, kendisi bundan rahatsız oluyor mu?

- Herkesin farklı bir fikri olabilir tabii ki de, bu kişiye bağlı aynı zamanda ama benim için hiç sorun yok. Çok mutlu oluyorum, onların motivasyonunu hissediyorum kendimde ve bana ilerlemem için de güç veriyor.

- Attığı ilk golden sonra ne hissetti? Başakşehir maçında attığı golden sonra Lemina ile bir dansı var, o da sosyal medyada çok konuşuldu. Bunun hakkında ne söylemek ister?

- İlk golden sonra çok mutlu oldum. Aynı zamanda Galatasaray’a bir gol katkısı yaptığım için de çok gurur duydum. Lemina ile dansımı daha önce konuşmuştuk zaten, onu o şekilde gösterdik sonra.

- Takımda birbirinden kaliteli futbolcular var. Onların tecrübelerinden faydalanıyor mu ve takımda en iyi anlaştığı kişi kim?

- Herkesle çok iyi ilişkilerim var aslında. Herkesin tecrübelerinden yararlanıyorum, herkesle konuşuyorum, onları dinliyorum.

- Takım izinli olsa bile burada antrenman yaptığını görüyoruz. Çok çalıştığını biliyoruz. Gelecek sezon Nhaga’yı ilk 11’de görebilecek miyiz? Çünkü taraftar Nhaga’yı çok seviyor ve onu daha çok ilk 11’de görmek istiyor.

- Antrenman yokken de evet buraya geliyorum çünkü daha fazla çalışmak zorunda olduğumu biliyorum. Gelecek yıl için daha çok çalışacağım, kendimi geliştireceğim ve takıma daha fazla katkıda bulunacağım.

- En güçlü ve en zayıf yönünün ne olduğunu düşünüyor? Geliştirmesi gereken bir yönü olduğunu düşünüyor mu?

- Zor bir soru. Zamanla her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok fazla şey öğreneceğim, kendimi geliştireceğim. Kendime katmam gereken çok fazla şey var, bunu adım adım yapmam gerek.

- Okan Buruk hakkında neler söylemek istersin? Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığında bir hayal kırıklığı yaşadı mı kendisi?

- Öncelikle çok iyi bir hoca. Çok önemli başarıları var. 4 yıl arka arkaya şampiyon olmuş, çok büyük bir hikaye. Şampiyonlar Ligi’ne yazılmayacağımı biliyordum. Şampiyonlar Ligi’ne oynamak için çok daha fazla çalışacağım.

- İlk defa Portekiz dışındaki bir ülkede futbol oynuyor. İstanbul’a alışabildi mi? En sevdiği yemeği de soralım.

- Evet buraya alıştım... Burası çok güzel bir şehir. Çok yardımcı oluyorlar bana. Çok güzel bir şehir, benim için burada oynamak harika çok mutluyum. Çok sevdiğim bir yemek var ama şu anda adı aklıma gelmiyor.

- İdol olduğu futbolcu kim? Bir de Dünya Kupası yaklaşıyor, Dünya Kupası’nda kimi destekliyor?

- Bir idolüm yok. Referans aldığım oyuncular var ama idolüm yok. Dünya Kupası’nda öncelikle Portekiz’i tabii ki destekleyeceğim. Daha sonra Türkiye’yi destekleyeceğim ama tabii ki de Afrika’dan katılan diğer ülkeleri de destekleyeceğim.

- Hayat hikâyesiyle ilgili internette çok fazla bir bilgi yok. Futbolcu olma hikâyesini anlatır mısın? Ne gibi zorluklar yaşadın futbolcu olurken?

- Öncelikle küçüklükten beri çok seviyordum zaten futbol oynamayı ve diğer bir sebep de ailemin çok durumu yoktu. Çok iyi şartlar altında büyümedim. Onlara da bir yardım etme yolu olarak görüyorum futbolu. Daha iyi bir şekilde çalışıp iyi paralar kazanıp abime, arkadaşlarıma, anneme, onların hepsine yardım etmek istiyordum. Bunların yanı sıra ülkemdeki insanların da yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum. İyi bir futbolcu olup onlara da yardım etmek istiyorum.