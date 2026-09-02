Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer Deniz Gül, takımla ilk idmanına çıktı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.
Sarı-kırmızılı takımın idmanı, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.