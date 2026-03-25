İngiliz basınına göre başta Manchester United olmak üzere, Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth, Brezilyalı futbolcuyu takip ediyor.

Sara’nın daha önce İngiltere’de top oynamış olması avantaj olarak kabul edilirken kulüplerin sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

2029’A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sara'nın 2029 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 22 milyon eruo. Galatasaray forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.