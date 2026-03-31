2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Gana ile hazırlık maçı oynayan Almanya, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane ise 78. dakikada oyuna dahil oldu ve bir de asist yapma başarısı gösterdi.

TOPU AYAĞINA ALIR ALMAZ TEPKİ

Ancak Almanya Milli Takımı'ndaki varlığı tartışılan yıldız futbolcu, topu ayağına alır almaz şoku yaşadı. Tribünler, 30 yaşındaki yıldızı ıslıklayıp yuhalayarak tepki gösterdi. Yıldız futbolcu ise cevabı 1-1 eşitlikle devam eden maçın 88'inci dakikasında Deniz Undav'a yaptığı asistle sahada verdi.

HOCASI SAHİP ÇIKTI

Maçın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna şu sözlerle sahip çıktı:

"Bu konuda taraftarlara bir şeyler söylemiştim, o zaman büyük bir tepki almıştım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş karşılamıyorum. Göğsünde milli takım armasını taşıyan futbolcuları desteklemeliyiz. Eğer günün birinde bu değişirse ve kulüp düzeyindeyse onu da hoş bulmuyorum ama o zaman bir nebze anlayabiliyorum.

Bence herhangi bir hareketi olmadan birini yuhalamak çok doğru değil. Bunu adil bulmuyorum ama her zaman herkesi tatmin edemeyeceğimizi biliyorum. Bence Leroy bugün İsviçre maçındakinden çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı."