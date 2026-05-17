Ara transferde 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'ı kulübüne geri göndermeye karar veren Galatasaray, kanat oyuncusu arayışlarına hız verdi. İtalyan basını ise Okan Buruk ve teknik ekibinin, İngiliz yıldız Jonathan Rowe'u gündemine aldığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde; bire birde başarılı rakamlar yakalayan ve 3. bölgede aktif rol alan Rowe'un, Galatasaray'ın taktiğine de uyumlu olduğu ifade edildi.

Bu sezon Bologna adına tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Rowe, 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 20 milyon euro.