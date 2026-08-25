Yaz transfer döneminin başından beri Galatasaray'ın gündeminde olan Rafael Leao'da sıcak gelişmeler var. Footmercato'nun geçtiği habere göre Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Portekizli yıldız ile yıllık maaş konusunda anlaşmaya vardı. Cimbom'un Milan'ı ikna etmek için yoğun uğraş verdiği öğrenildi.

MİLAN'LA KIRAN KIRANA PAZARLIK

İtalyan kulüp, Leao'yu 40 milyon euroya bonservisiyle satmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar da anlaştığı yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. İki kulüp arasında pazarlıkların kıran kırana geçtiği öğrenildi.

Bu arada Leao'nun menajerinin oyuncusunu Aston Villa'ya satmak için çaba gösterdiği ifade edildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda 5 maça çıkmış ve 1 gol-1 asistle oynamıştı.