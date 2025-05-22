Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlama programı belli oldu. Sarı kırmızılılarda Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarının ardından Pazar günü kupa töreni gerçekleştirilecek.

Galatasaray 5. yıldızı takacağı 25. şampiyonluğunun kupasını 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı'da alacak.

'TFF'DEN ULAŞAN BİR ŞEY YOK'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada kutlamanın Yenikapı'da olacağını ancak kupanın kimin tarafından verileceğini bilmediklerini söyledi.

Özbek, "Şampiyonluk kutlamaları Yenikapı’da olacak. Galatasaray taraftarı oraya bile sığmayacak. Tüm taraftarlarımıza çağrımdır: Yenikapı’da buluşalım, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım. Kupayı kimin vereceğini bilmiyoruz. TFF'den bize ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere TFF Başkanı Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geri adım atmamış ve futbolun amiri olarak kupayı kendisinin vereceğini ifade etmişti.

Yenikapı'da yapılacak etkinlik 2 gün sürecek. -25.05.2025 tarihi kafalara kazınacak bir tarih olduğu için tören o güne alındı.

Alanda Fan Zone’lar kurulacak, 24 Mayıs Cumartesi 12.00’de başlayacak etkinlik akşam 22.00’ye kadar devam edecek.

Yenikapı’daki bu alanda Cumartesi günü Göztepe - Galatasaray maçı izlenebilecek.

25 Mayıs Pazar günü yapılacak asıl etkinliğe sadece GS Plus uygulaması olan vatandaşlar girebilecek.

GS Premium üyeliği olanlara da sahnenin ön kısmında 30 bin kişilik yer ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, “Cumartesi günü saat 12:00’den akşam 22:00’ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek” dedi.

KUTLAMAYA GELECEK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Galatasaray’In şampiyonluk kutlamasında yer alacak sanatçılar da belli oldu… İşte o isimler: Kenan Doğulu, Block3,Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İgrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay