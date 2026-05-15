Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı… Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular, burada bindikleri üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, kutlamalar kapsamında önce Galatasaray Lisesi önünde taraftarı selamladı. Daha sonra futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs, RAMS Park'a hareket etti.

FUTBOLCULARDAN ‘GİTME MAURO’ PANKARTI

Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ve Yunus Akgün, otobüste "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Bu pankart kısa süre içerisinde gündem oldu.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."