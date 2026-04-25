Gözlemci Somer Karakaş’ın Fenerbahçe-Rizespor maçındaki yönetimi nedeniyle hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye 7.4 puan verdiği öne sürüldü. Bu puan, “Beklentilerin çok altında ve siyah-beyaz hata içeren bir performans” olarak kabul edilmekte ve genellikle de hakemin uzun süre dinlendirilmesini gerektirmekte. Kayatepe bu sezonu kapattı ve ligin geri kalanında görev alamayacak.

BARİ KOL ETKİLENMESİN

Kayatepe’nin 90+8’de golle sonuçlanan serbest vuruş kararı “Skora doğrudan etki eden bir hata” olarak değerlendirildi. Kaybedilen 2 puan sonrası hakeme ceza verilmesi üzerine sarı-lacivertli kulüpten, “Testi kırıldıktan sonra ceza vermenin bir anlamı yok. Bari rakibin baskı kurma çabalarına karşın Yasin Kol adil bir yönetim göstersin ve sonuca direkt etki etmesin” tepkisi geldi.