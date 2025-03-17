İddaa, bahis severleri yakından ilgilendiren bir değişikliğe giderek, minimum kupon bedelini 50 TL olarak güncelledi. Daha önce 30 TL olan bu bedel, gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak şekilde artırıldı.

10 YILDA 2 TL'DEN 50 TL'YE YÜKSELDİ

Bir zamanlarda 1 TL ile oynanabilen İddia kuponları artık yüzde 70'e yakın zam sonrasında 50 liradan oynanabilecek. Bu şekilde ucuz kupon devri resmen tarih olacak.

İddia kupon ücretleri 2015'te 2 TL'den 3 TL'ye yükseltilmiş, sonra 2024'te 30 TL'ye yükseltildi.

İddaa yetkilileri, bu değişikliğin bahis oyunlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine olanak tanıyacağını belirtti. Ancak, söz konusu artışın, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ve bahis piyasasına etkileri, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde gözlemlenecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, bahis tutarlarını yeniden gözden geçirecek olan oyun severler, kupon stratejilerini belirlerken 50 TL’lik minimum bedel şartını göz önünde bulunduracak