Samsun’un Atakum ilçesinde sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanan 37 yaşındaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yunus Emre Durmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli olan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş, Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki ikametinde sabah saat 06.00 sıralarında fenalaştı. Göğsünde şiddetli bir sıkışma hisseden genç doktorun durumu üzerine ailesi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi şüphesiyle Durmuş’u ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye nakletti. Ancak acil serviste doktorların gösterdiği yoğun çabaya rağmen genç cerrah kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BİR BUÇUK AY ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Hayatını kaybeden Yunus Emre Durmuş’un sağlık geçmişine yönelik detaylar da ortaya çıktı. Genç hekimin aşırı kilolarından kurtulmak amacıyla son dönemde zayıflama iğnesi kullandığı, ayrıca uyku apnesi ve testis kanseri rahatsızlıklarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Durmuş'un yaklaşık 1,5 ay önce de bir kalp krizi atlattığı ve bu süreçte anjiyo operasyonu geçirdiği belirtildi. Genç yaştaki ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.