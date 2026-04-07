Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında kanlı bir kavga yaşandı. İddiaya göre, 19 yaşındaki Cankız Ç. ile 17 yaşındaki S.Y., aynı erkekle arkadaşlık yapmaları sebebiyle aralarında oluşan husumeti konuşmak üzere bir araya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tırmanarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında iki genç kız da birbirlerini bıçakla yaraladı.
İŞ YERİNE SIĞINDI
Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.Y. çevredeki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeden kaçan Cankız Ç. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yakalandı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tedavisi süren 17 yaşındaki S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.