Çin’in Yunnan eyaletinde, Heng Nehri boyunca uzanan Yanjin, coğrafi yapısı ve mimari çözümleriyle dünyanın en dar şehri olarak tanınıyor. İki dik dağ arasındaki dar bir vadide kurulu olan kent, bazı noktalarında yalnızca 30 metre genişliğe sahipken, en geniş bölgesinde bile bu mesafe 300 metreyi aşmıyor.

TAŞKINLARA KARŞI YÜKSEK AYAKLARLA ÖNLEM ALINDI

Sınırlı araziyi en verimli şekilde kullanmak zorunda kalan şehir sakinleri, yerleşim alanlarını dikey olarak inşa etti. Şehirdeki binalar, hem dar alan kullanımı hem de nehir taşkınlarına karşı bir önlem olarak yüksek ayaklar ve sütunlar üzerine kuruldu. Bu yapılaşma tarzı, kentin sokaklarını ve binalarını birbirine son derece yakın hale getiriyor.

400 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Coğrafi kısıtlamalarına rağmen Yanjin, 400 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor. Bölgeye ulaşım ise coğrafi engeller nedeniyle sınırlı imkanlarla sağlanıyor; en yakın büyük havalimanı şehre 6 saatlik bir mesafede bulunuyor.