AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, maçta iyi bir oyun sergilediklerini ve kısa zamana rağmen finale hazır olacaklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giovanni Guidetti, kazandıkları için memnuniyetini dile getirerek, "Bence bugün işimizi yaptık. Yarın final oynamak için buradayız ve Galatasaray'a karşı kazanmamız gerekiyordu, kazandık da. Çok iyi bir voleybol sergiledik. Harika bir tutumla, büyük bir odakla oynadık ve sahaya çok iyi bir ruh koyduk. Görmek istediğim şey tam olarak buydu. Şimdi sadece rakibimizin kim olacağını bekleyeceğiz. Ama biliyoruz ki yarın kim gelirse gelsin tamamen farklı, çok zorlu ve sert bir maç olacak. Büyük bir mücadeleye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Finale hazırlanmak için kısa vakitlerinin olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu tür turnuvalarda işler böyledir. Milli takımlarda bazen maça hazırlanmak için sadece üç saatiniz olur, buna alışığız. Bu yüzden finalde kimin geleceği hiç önemli değil. Antrenörler için çalışma dolu bir gece ve sabah olacak, oyuncular içinse uyku ve dinlenme gecesi olacak. Yarın hazır olacağız. Son iki ayda karşılaştığımız iki takım, biz onları tanıyoruz, onlar da bizi. Sadece voleybolu gerçekten seven bir şehir olan Ankara için yine harika bir gösteri, harika bir voleybol günü olmasını umuyorum. Burada oynamaktan her zaman çok mutluyuz." diye konuştu.

Marina Markova: Planımızı mükemmel bir şekilde uyguladık

Sarı-siyahlıların smaçörü Marina Markova ise oyun planını iyi uyguladıklarını ve final için hazır olduklarını söyledi.

Maçın en skorer oyuncusu olan Markova, takımın savunma başarısına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi bir maçtı. Planımızı mükemmel bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Çünkü Galatasaray, savunması çok iyi bir takım ve muhtemelen bu Dörtlü Final'deki en hızlı oyunu onlar oynuyor. Bu yüzden blokları ve savunmayı kapatmak, bu sistemi kurmak çok zordu ama bunu başarabildik. Oldukça fazla blok yaptık, bundan dolayı çok mutluyum. Yarı final geçti, yarın finalimiz var. Öncelikle toparlanmak ve finale hazırlanmak için çok az zamanımız var. Bir takıma değil, bugün yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe veya Eczacıbaşı'na hazırlanacağız ki her ikisi de inanılmaz güçlü takımlar. Kimin olduğu fark etmez çünkü bu rakip takımdan ziyade bizim kendi hazırlığımızla ilgili. Filenin diğer tarafında kimin olduğundan çok bizim takım olarak ne yapacağımız önemli."