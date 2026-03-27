Türkiye’nin en değerli doğa harikalarından biri olan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, rant hırsına kurban ediliyor. Göcek Mahallesi’nde bulunan ve 3. derece doğal sit statüsündeki Osmanağa Koyu, kafe inşaatı bahanesiyle adeta bir şantiye alanına çevrildi. Yaklaşık 15 dönümlük orman arazisinde ağaçlar bir bir devrilirken, çevreciler ve bölge halkı bu "doğa katliamına" dur demek için nöbete başladı.

"ENDEMİK AĞAÇLARI KESİP TOPRAĞA GÖMDÜLER!"

Bölgedeki vatandaşların iddiasına göre, dünyada eşine az rastlanan ve koruma altında olan endemik "Günnük" (Sığla) ağaçları da bu kıyımdan nasibini aldı. Görgü tanıkları, bazı ağaçların kesildikten sonra suçun üstünü örtmek için köklerinin toprakla kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü. "Sıla Ağacı" olarak da bilinen bu nadir türlerin yok edilmesi, bölge ekosistemine telafisi imkansız bir darbe vurdu.

Olay yerinde nöbet tutan ve ağaç kıyımına bizzat tanıklık eden bir vatandaş, yaşanan vahşeti şu sözlerle anlattı:

"Günlük ağacı (Sığla) endemik bir ağaçtır, dünyada eşi benzeri az bulunur. Burada bu nadide ağaçlardan da kesmişler! Üstelik kestikleri ağaçları, suçlarını gizlemek için toprağın altına saklamışlar. Biz buradayız, nefesimiz yettiği sürece bu cenneti cehenneme çevirtmeyeceğiz. Dozerler şimdi çıktı ama nöbetimiz bitmedi!"

BALIKLARIN YUVALARINI YOK ETTİLER

Talan sadece ağaçlarla sınırlı kalmadı. Balıkların yumurta bıraktığı ve deniz yaşamı için hayati önem taşıyan sahil şeridindeki sazlıklar da kepçelerle tarumar edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Burası balıkların yuvasıydı, şimdi her yer toz toprak içinde. Doğayı koruması gerekenler nerede?" diyerek yetkililere seslendi.

NÖBET DEVAM EDİYOR: "GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE"

Olay yerinde nöbet tutan ve çalışmanın durdurulmasında büyük payı olan diğer bir vatandaş ise yaşadıkları o anları şu sözlerle özetledi:

"Burası bizim nefesimiz, çocuklarımızın mirası. Korumamız gereken koyu parsel parsel rantçılara yedirecek değiliz! Halkın tepkisini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz kararlıyız, bir tek ağacı bile feda etmeyeceğiz. Dozerler şimdi çıktı ama biz buradayız, nöbetimiz bitmedi!"

İş makinelerinin bölgeden tahliye edilmesi Göcek’te büyük bir sevinçle karşılanırken, çevreciler "rehavete kapılmama" çağrısı yaptı. "Bugün dozerler gitti ama yarın başka bir kılıfla geri gelebilirler" diyen bölge sakinleri, Osmanağa Koyu'nda resmi bir iptal kararı gelene kadar teyakkuzda kalacaklarını vurguladı.

"BU TALANA DUR DEYİN!"

Olayın duyulmasıyla birlikte çevreciler ve Göcek halkı Osmanağa Koyu’nda toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. "Havanın, suyun, ağacın rantı olmaz" diyen vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak inşaatın derhal durdurulmasını talep etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise "Cennet koyu cehenneme çevriliyor" yorumlarına neden oldu.