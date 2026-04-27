Antarktika’nın dondurucu ikliminde, buzulların sessizliği altında olağanüstü bir doğa olayı yaşanıyor. Kıtanın en güneydeki aktif yanardağı olan Erebus Dağı, yalnızca lav ve gaz değil, mikroskobik altın parçacıkları da atmosfere salmasıyla bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Adını mitolojik karanlık tanrısından alan bu volkan, buz ve ateşin kesişiminde eşsiz bir güç sergiliyor.

AKTİF LAV GÖLÜ VE VOLKANİK FAALİYET

1841’de Sir James Clark Ross tarafından keşfedilen Erebus, 3.794 metre yüksekliğiyle Antarktika’nın en büyük volkanik yapılarından biri. Zirvesinde 1970’lerden beri aktif olan kalıcı bir lav gölü bulunuyor. Bu nadir jeolojik oluşum, Dünya üzerinde yalnızca birkaç noktada görülebiliyor ve gezegenin iç yapısına dair önemli ipuçları sunuyor.

ATMOSFERE YAYILAN ALTIN PARÇACIKLAR

Yapılan ölçümler, Erebus’un her gün yaklaşık 80 gram kadar mikroskobik altın kristalini atmosfere yaydığını gösteriyor. Bu parçacıklar, güçlü Antarktika rüzgarlarıyla bin kilometreye kadar taşınabiliyor. Ekonomik değer açısından dikkat çekici olsa da bilim insanları bu durumu ticari bir kaynak değil, doğal bir jeokimyasal süreç olarak değerlendiriyor.

BUZUN ALTINDAKİ YAŞAM ALANLARI

Volkanik gazların buz tabakasını eritmesiyle oluşan fumarolik mağaralar, ekstrem yaşam formlarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Warren Mağarası gibi alanlarda yapılan araştırmalarda onlarca farklı mantar türü tespit edildi.