Mardin Süper Amatör Lig takımlarından Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor, Kızıltepe İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Cihan Aydın'ın attığı golle 1-0 öne geçen Derikspor, 75'inci dakikada hakem İbrahim Aksoy'un kararıyla penaltı kazandı.
Beşir Dağlık, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Golün hemen ardından sahada tansiyon aniden yükseldi. Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Deriksporlu Yusuf Çiftçi'ye saldırdı.
YERE DÜŞEN RAKİBİNİN KAFASINI TEKMELEDİ
Korul, önce Çiftçi'nin dizine tekme atarak rakibini yere düşürdü. Öfkesini kontrol edemeyen saldırgan futbolcu, yerde yatan rakibinin bu kez doğrudan başına tekme savurdu. Kameraların saniye saniye kaydettiği bu şiddet eyleminin ardından hakem Aksoy, Korul'u doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
TFF DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATACAK
Aldığı darbelerle yerde kalan Yusuf Çiftçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla hastaneye götürüldü. Doktorlar, şiddetli darbeye maruz kalan futbolcunun elmacık kemiğinde kırık tespit etti. Karşılaşma Derikspor'un 2-0'lık galibiyetiyle biterken, Türkiye Futbol Federasyonu hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda şiddet eylemine ilişkin disiplin süreci başlattı.