Uluslararası bir arkeoloji ekibi tarafından gölün kuzeybatı kıyısına yakın, bir ila dört metre derinlikteki dört farklı bölgede gerçekleştirilen su altı keşif gezisinde tarihi bir yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı. Su altı dronları kullanılarak yapılan haritalandırma çalışmalarında; sokaklar, konutlar, kamu binaları ve bir Müslüman mezarlığı tespit edildi.

BÜYÜK İPEK YOLU’NUN TİCARET MERKEZİ

Araştırmacılar, sular altında kalan bu kentin Büyük İpek Yolu'nun stratejik güzergahlarından biri üzerinde yer aldığını bildirdi. Talas ve Çui vadilerini Issık-Kul bölgesine bağlayan kervan yollarının kesişim noktasındaki bu şehrin; ipek, metal ve dönemin ticari mallarının taşındığı, aynı zamanda kültürel fikirlerin yayıldığı önemli bir ticaret merkezi olduğu saptandı. Kazılarda bulunan yanmış tuğla duvarlar, değirmen taşları ve tahıl işleme üniteleri de bu ticari ve yerleşik yapıyı doğruluyor.

CAMİ VE HAMAM KALINTILARI TESPİT EDİLDİ

Su altı taramalarında ortaya çıkarılan mimari dekorasyonlar ve yapı parçaları, kentte cami, medrese veya hamam gibi büyük kamu binalarının varlığına işaret ediyor. Bilim insanları, ahşap yapı elemanlarından ve toprak katmanlarından alınan numunelerin laboratuvar analizlerine başladı. Bu incelemeler neticesinde kentin kesin inşa ediliş, yıkılış ve su altında kalış tarihleri kronolojik olarak belirlenecek.

Keşfin en dikkat çeken bölümlerinden birini ise yaklaşık 300 x 200 metre boyutlarındaki su altı Müslüman mezarlığı oluşturdu. 13. ve 14. yüzyıllara tarihlendirilen mezarlardaki cenazelerin, İslami usullere uygun olarak Mekke'ye (kıbleye) dönük şekilde, sağ tarafları üzerine defnedildiği belirlendi. Antropolojik incelemeler gerçekleştirmek amacıyla bir erkek ve bir kadına ait kemik kalıntıları su yüzeyine çıkarılarak koruma altına alındı.