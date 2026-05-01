Şu an için yalnızca dijital ortamda varlık gösteren proje, mimari yapıların doğal çevreyi domine etmek yerine onunla uyum içinde var olması fikri üzerine temellendirildi. Ekip, bölgenin hassas hidrojeolojik yapısını ve dağlık manzarasını bozmadan, çevreye "dayatılmayan" bir yaşam alanı kurguladıklarını ifade ediyor.

MANZARAYLA BÜTÜNLEŞEN MİMARİ

Dyatlov Studio tarafından hazırlanan 3D görselleştirme ve animasyon çalışmaları, tasarlanan adanın göl manzarası içerisinde nasıl "kaybolduğunu" gözler önüne seriyor. Projenin temel amacı, çevreye ek bir yük bindirmeden, doğa ve mimariyi minimal bir çizgide birleştirmek. Ekip üyeleri, bu konsepti "trendleri takip etmek yerine bir adım önde olma" felsefesinin bir yansıması olarak nitelendiriyor.

ALTERNATİF BİR TASARIM BAKIŞ AÇISI

Gölün doğal yapısını korumak adına atılacak en büyük adımın "görünmezlik" olduğunu savunan tasarımcılar, projenin aynı zamanda bir inziva ve samimiyet alanı sunduğunu belirtiyor. Görsellerde yer alan yapı, göl üzerindeki geleneksel mimari anlayışına alternatif bir düşünme biçimi getiriyor. Tasarımın, İtalya'nın hassas doğasını bozmadan, modern mimariyle çevre dostu bir etkileşim kurabileceğini göstermesi hedefleniyor.

DİJİTAL DÜNYADA TARTIŞMA YARATTI

Konseptin internet mecralarında yayınlanmasıyla birlikte, projenin uygulanabilirliği ve estetik yaklaşımı üzerine geniş bir tartışma ortamı oluştu. Kimileri tasarımı "dahiyane bir mimari yaklaşım" olarak görürken, bazıları ise göl üzerindeki yapılaşma ihtimaline karşı temkinli yaklaşıyor.