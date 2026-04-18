İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gece gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ataşehir'li komşularım, göreve geldiğim ilk günde bugüne Ataşehir'imizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım.

'BU YAŞADIKLARIMIZ TAMAMEN SİYASİDİR'

Bugün Atatürk kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım.

Haksız hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastidir.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız."