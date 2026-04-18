Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında altı yıl sonra yeni gelişmeler yaşandı; 13 gözaltı olurken şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.

Bu kapsamda tutuklanan, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un üvey babası ve eski polis Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı.

Ceylan Sever'in aktardığına göre Yücer, Doku kaybolduktan sonra hakkında soruşturma başlatılınca emekli olduğunu söyledi.

Üvey oğlu Zeinal ile Gülistan arasındaki ilişkiden dolayı Gülistan Doku’nun evine gelmesini, eşiyle görüşmesini istemediğini iddia etti.

'NE GÖRÜŞTÜLER BİLMİYORUM'

O gün evine misafirliğe gelen Gülistan, Zeinal ve annesi Cemile ile ne görüştüğünü bilmediğini iddia etti.

Gülistan Doku’nun kaybolduğu gece yağmur yağdığı için tek gitmesin diye arabasının anahtarını üvey oğluna verip peşinden gönderdiğini anlattı.

Zeinal evden çıktıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra polis arkadaşının kendisini aradığını söyleyen Engin Yücer, devamında yaşananları şöyle anlattı:

"Zeinal diye biri var senin oğlun olduğunu söylüyor, kimliği üzerinde yok, bir kimliğini geti" dedi. Ben de Zeinal’ın evdeki oturma iznini alıp polislerin olduğu evimizin yakınında bulunan patika yola gittim.

Gittiğimde araç çamura saplanmıştı. Zeynal ile ekipte bulunanlar arabayı çıkartmaya çalışıyorlardı. Ömer’i tanıdığımdan dolayı Ömer bana "Burada Gülistan diye bir kız vardı, oğlunun kız arkadaşıymış, aralarında tartışıyorlardı, bu konuda bize ihbar düşmesi üzerine yanlarına gelip kızın kimliğini sorduk, herhangi bir şikayetinin olmadığını söylemesi üzerine kızı yolladık, bu oğlan da senin oğlun olduğunu söyleyince seni ondan aradım abi" dedi.

Arabayı çamurdan çıkartmak için yaklaşık 10 dakika orada ekip arkadaşlarım ve Zeinal ile uğraştık ve aracı oradan çıkartıp ben direksiyona geçip zeynal da ön koltuğa oturup eve doğru ilerledik.

Arabada herhangi bir kırık veya kaza söz konusu değildi. Araçta iken Zeinal’a bir şey demedim ama eve girince Cemile’ye niye böyle yapıyorsunuz bu kızı neden eve getiriyorsunuz diyerek baya bi kızdım.

Zeinal’a da kızların arabaya binmek istemediği için zorlayıp polis gelecek kadar tartışması nedeniyle de kızdım. O da bana cevap vermedi. Gülistan’ın arabaya neden binmediğini ve Zeinal ile aralarındaki tartışma nedenini sormadım. Sadece bilmiyorsan niye ısrar ettin diye kızdım."

'HALA ANLAM VEREMİYORUM'

Bu noktada, beyanları oğlunun eve tek geldiğini söyleyen eşi Cemile ile çelişen Engin Yücer, başta eşinin söylediklerinin yanlış olduğunu belirtmesine rağmen daha sonra kendisinin yanlış hatırladığını belirtti ve ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Bir süre ekip arkadaşlarımın yanında kaldım. Eve saat 22:00-22.30 arasında girdim. 5 Ocak 2020 günü çalışıyor muydum hatırlamıyorum. Gececi mi gündüzcü müydüm hatırlamıyorum. Belirtilen saatler arasında telefonumu neden kullanmadığımı hatırlamıyorum.

Aracımın üzeri çamur idi. Aracımın üzerindeki çamurun rengini hatırlamıyorum ama çamur bahsettiğim ve arkadaşlarla çıkarttığımız yerdeki çamurdur. Başka bir yere o akşam aracımı gitmedim. Ben aracımı yıkatmaya vermedim, kendim de yıkamadım.

Gülistan’ın kız arkadaşları Gülistan kayboldu diye müracaatta bulunmuşlar ve Zeinal’dan bahsetmişler, bunun üzerine ben akşam mesai çıkışı evimi aramaya gelmişler. Evimi aramaya geldiklerinde ben de evdeydim.

Bir enterasanlık var, ne çabuk daha 24 saat dolmadan kayıp müracaatında bulundular da evimizi aramaya geldiler halen anlam veremiyorum. Neden tepkileri Zeinal’ın üzerine yaptılar ona da anlam veremiyorum."

'VALİ BEY'İN SELAMI VAR'

Sabah'ın aktardığına göre, Zeinal'ı Rusya'ya gönderdiklerini belirten Yücer, 2-3 gün sonra Elazığ'da kaldıkları eve İl Emniyet Müdürü ve yanında korumalarla eve geldiğini ifade eden Yücer, "Yılmaz müdürümüz bana herkesin bulunduğu ortamda 'Vali beyin selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak, devlet zarar görmesin" denildiğini iddia etti.

Soruşturma kapsamında Zeinal Abakarov ile üvey annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer tutuklu bulunuyor.