Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Kupanın son sahibi olan siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta İzmir temsilcisine 3-1 mağlup oldu.

PERDEYİ MUCI AÇTI

30. dakikada Beşiktaş, Ernest Muci ile öne geçti. Orta alandan gelişen atakta Rafa Silva'nın ara pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Ernest Muci yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

KIRMIZI KART VE GOL

36. dakikada Romulo Cardoso'nun kafa ile pasını ceza yayı içerisinde kontrol eden Juan rakibi Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Pozisyonun devamında dakikalar 38'i gösterirken Göztepe, Romulo Cardoso ile beraberliği yakaladı. Ceza yayı içerisinden kullanılan serbest vuruşta Romulo Cardoso yerden sol köşeye doğru çok sert vurdu ve meşin yuvarlak sol direğe çarparak filelere gitti: 1-1

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK

60. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı. İki futbolcu arasında yaşanan gerginlik itişmeye kadar giderken taraflar takım arkadaşlarının araya dahil olmasıyla ayrıldı. Chamberlain, 70'inci dakikada Ole Gunnar Solskjaer tarafından kenara alındı. İngiliz futbolcunun yerine Amir Hadziahmetovic oyuna girdi.

GÖZTEPE VİTES YÜKSELTTİ

68. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Romulo Cardoso'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Juan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin Destanoğlu direğin de yardımı ile gole izin vermedi.

77. dakikada ceza alanında Masuaku'nun elle müdahalesini tespit eden maçın hakemi, beyaz noktayı gösterdi. 79'da topun başına geçen Romulo Cardoso, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi.

81. dakikada Göztepe, Romulo Cardoso ile farkı ikiye çıkarttı. Savunmadan ileri uca doğru gönderilen topa savunma arkasında hareketlenen Romulo Cardoso rakibi Emirhan'dan önce topu kontrol ederek ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.

90+7. dakikada Göztepe, Emersonn ile ağları bulsa da VAR incelemesinin ardından elle oynama tespit edilince gol geçersiz sayıldı.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, kupaya veda etti. 49 yıl sonra adını yarı finale yazdıran Göztepe ise Trabzonspor'un rakibi oldu.