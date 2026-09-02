Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, izin gününü eşi Maëlle Guendouzi Rafalski ile birlikte İstanbul Boğazı’nda geçirdi. Sahilde yürüyüş yaptığı sırada denize giren bir grup gençle karşılaşan Guendouzi, gençlerin ilgisiyle karşılaştı.

Guendouzi’yi gören gençlerden biri, denize atlama şeklini futbolcuya göstermek istedi.

ATLAYIŞI ALKIŞLADI

Genç, Guendouzi’nin önünde denize atlayışını sergilerken Fransız futbolcu da bu anları ilgiyle takip etti. Atlayışın ardından Guendouzi, genci alkışlayarak tebrik etti. Saha dışındaki samimi görüntüler, çevrede bulunanlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.