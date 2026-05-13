Küresel piyasalarda yatırımcısına hem çok kaybettiren hem de çok kazandıran güvenli limanların ikincisi olarak bilinen gümüşte son yılların en dikkat çeken rallisi yaşanıyor.

Gümüş, yapay zeka çiplerinden, güneş panellerine, yarı iletken teknolojilerinden elektrikli araçlara kadar geniş kullanım alanına sahip. Son 5 işlem gününde yüzde 18'in üzerinde değer kazanan ons gümüş, 87,80 dolar seviyesini test etti. Yurt içinde ise gram gümüş, 128,06 lirayı gördü.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN EDECEK Mİ?

Piyasa uzmanlarına göre yatırımcılar rotasını son dönemde güvenli liman altından, sanayi potansiyeli yüksek gümüşe kaydırdı. Altın-gümüş rasyosunun 62 seviyelerinden 55’e kadar gerilemesi, beyaz metalin sarı metale karşı çok daha agresif bir performans sergilediğini kanıtlıyor. Analistlere göre kısa vadeli getiri arayan fonlar gümüşü daha cazip bir varlık olarak konumlandırıyor.

TEKNİK ANALİZE GÖRE KAR SATIŞLARI GELEBİLİR

Fiyatlardaki bu dikey yükseliş, teknik göstergelerde "aşırı alım" sinyallerini tetikledi. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesinin 70 sınırına dayanması, piyasada yorgunluk emaresi olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, bu denli sert bir rallinin ardından piyasada kar realizasyonu amaçlı sert düzeltme hareketlerinin görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD-ÇİN HATTINDAN GÜMÜŞ ETKİLENECEK Mİ?

Gümüşün sanayiye olan bağımlılığından dolayı makroekonomik gelişmeler de önemli hale geliyor. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, gümüşün geleceği için belirleyici olacak. Görüşmelerden çıkacak olumlu bir hava küresel teknoloji yatırımlarını hızlandırarak talebi diri tutabilir. Aksine bir ticaret savaşı senaryosu ise piyasadaki iyimserliği bir anda dağıtabilir.

GÜMÜŞTE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK SEVİYELER

Piyasa yapıcılar ve teknik analiz birimleri, yatırımcılar için üç kritik bölgeyi işaret ediyor.

Gümüşün 88 dolar direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Öte yandan 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 77 dolarlık denge seviyesi piyasanın yön arayışında belirleyici olacak.

Son olarak gümüşün onsunun 70 dolarlık destek seviyesinin altına sarkması satış baskısını derinleştirebilir.

DEV BANKALAR GÜMÜŞ HEDEFLERİNİ GÜNCELLEDİ

Gümüşteki bu devasa hareketlilik sonrası küresel finans devleri de projeksiyonlarını revize etti. İşte öne çıkan tahminler:

Banka / Kurum Tahmin Edilen Fiyat Hedef Yıl UBS 100 Dolar 2026 Sonu JPMorgan 100 Dolar 2030 BlackRock 100 Dolar 2030 Commerzbank 90 Dolar 2026 Sonu Bank of America 135 - 309 Dolar Arz açığı senaryosu

Bank of America analistleri ise sıra dışı bir senaryo ile masada. Analistlere göre özellikle küresel arz açığı büyürse gümüş fiyatları üç haneli rakamların çok daha üzerine çıkacak.